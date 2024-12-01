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Ученые назвали причину переезда людей в древнейшие мегапоселения Европы

OpAr: общины Европы росли за счет искателей новых возможностей 7000 лет назад

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Courtesy of Lagash Archaeological Project

Немецкие ученые из Кильского университета узнали причины, побуждавшие людей переселяться в первые мегапоселения Европы 7000–5000 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Open Archeology (OpAr).

По словам специалистов, им впервые удалось связать категории археологических открытий с категориями Индекса развития человеческого потенциала ООН, установив связь между далеким прошлым и настоящим.

Исследователи сравнили соотношение уровня жизни внедрения таких инноваций, как более совершенные сельскохозяйственные инструменты или новые ткацкие станки.

На втором этапе авторы применили разработанную схему к общинам Кукутень-Триполье (5050-2950 годы до нашей эры), располагавшихся на территориях современных Румынии, Молдовы и Украины.

Эти общины известны большими кольцевыми поселениями, занимавшими до 320 гектаров и служившими домом для 17 тыс. человек.

«Применение инструмента анализа подтверждает предыдущие исследования. Они утверждают, что эти поселения характеризовались большим социальным равенством в фазе своего расцвета и что у людей были широкие возможности для проявления активности. Однако наши результаты указывают на иные объяснения этого, чем раньше. Возможно, именно расширенные возможности людей и их шансы на реализацию привлекли больше людей, что затем привело к росту населения и инновациям», — отметили авторы доклада.

Ранее ученые узнали причину коллапса первых мегапоселений человека.

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