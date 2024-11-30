Помощник президента заявил, что зарубежные ученые были против исключения России из ЦЕРН

Зарубежные ученые не хотели исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), при голосовании не хватило одного голоса в пользу России. Об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко.

По его словам, соответствующее решение было принято на уровне руководителей правительств. России не хватило одного голоса стран.

Фурсенко считает, что решение об исключении России было принято «под очень сильным давлением Украины», и ученые это очень хорошо понимают.

В сентябре президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предупреждал, что ЦЕРН придется столкнуться с последствиями в случае исключения Российской Федерации. Он напомнил, что за последние десятилетия Россия вложила в проекты организации суммарно больше €2 млрд.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией в области физики высоких энергий. В организацию входят 20 государств.

Ранее российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом».