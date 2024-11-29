Найден крокодил, живший 12 миллионов лет назад

Перуанские палеонтологи представили находку уникального ископаемого морского крокодила, жившего 12 миллионов лет назад. Скелет молодого гавиала был обнаружен в пустыне Окукахе, примерно в 350 километрах к югу от Лимы, столицы Перу. Об открытии сообщает портал Phys.org.

Пустыня Окукахе, известная как кладезь ископаемых, уже принесла миру останки древних китов, дельфинов, акул и других животных, живших в эпоху миоцена (около 23 миллионов лет назад). Новой находкой оказался древний рыбоядный крокодил из рода Piscogavialis. Окаменелость практически полностью сохранилась, включая череп, челюсти, конечности и ребра.

Современным родственником древнего крокодила является индийский гавиал (Gavialis gangeticus). Он обладает схожим строением тела.

«Это первый случай, когда мы обнаружили столь юного представителя данного вида», — отметил палеонтолог Марио Гамарра, возглавивший реконструкцию скелета.

Находка не только раскрывает особенности жизни древних крокодилов, но и добавляет новые данные о разнообразии фауны периода миоцена, когда эти земли находились под водой.

Теперь палеонтологи планируют продолжить изучение региона, чтобы найти больше данных о жизни этого крокодила и его возможных соседей по древнему морю.

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