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Перечислены группы людей, которым нельзя заниматься йогой

Врач Афанасьев: при артрите и остеохондрозе йога противопоказана

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Йога противопоказана людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, например, при артрите и остеохондрозе. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург, травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра (EMC) Алексей Афанасьев.

«Если вы решили заняться йогой, необходимо проконсультироваться с травматологом-ортопедом. Если у вас есть определенные заболевания опорно-двигательного аппарата, эту идею стоит отложить. Речь о ревматоидном и псориатическом артрите, остеоартрозе 4 стадии, обострении подагры, анкилозирующим спондилоартрите, остеохондрозе с корешковым синдромом и миалгии ревматического и неревматического генеза», – рассказал врач.

Кроме того, не стоит заниматься йогой при воспалении связок, сухожилий, бурситов, в том числе при посттравматическом воспалении мягких тканей, после острых травм в принципе и болевом синдроме любого генеза (происхождения).

«Пациентам с хронической нестабильностью суставов также стоит выбирать другие активности, йога – не их вариант», – отметил врач.

Также он посоветовал, что, если на первый взгляд никаких противопоказаний для занятий йогой нет, важно выполнять адекватную разминку перед каждой тренировкой, а после – заминку. Также нельзя делать упражнения, которые вызывают боль.

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