Эксперт-пищевик рассказал, как выбрать замороженные продукты

При выборе замороженных продуктов важно обратить внимание на три фактора: температурный режим, прозрачность упаковки и наличие инея или снега внутри нее. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области пищевой безопасности, создатель цифровой платформы Quality CHECK, старший преподаватель университета «Росбиотех» Константин Деревсков.

«К замороженным продуктам в прозрачной упаковке у меня доверия больше, потому что мы сразу можем оценить продукт. Сегодня, к сожалению, большая часть замороженных продуктов на полке продается в магазинах в полной закрытой упаковке (флексопечати). То есть это либо короб, где ты продукта не видишь, либо остается маленькое окошко, чтобы ты мог разглядеть только часть продукта. Это делают специально для того, чтобы скрыть дефекты», – рассказал специалист.

Еще один важный критерий – это температурные режимы. Показатели температуры на холодильнике в магазине можно увидеть, если обойти его и внимательно осмотреть.

«Если мы говорим про заморозку, то там всегда должна находиться температура минус 18. Если же там другая температура, например, -12, и она держится долго, то холодильник работает некорректно. Тогда продукт уже становится немножко подразмороженным», – отметил специалист.

Если в замороженном продукте присутствует иней и снег, это означает, что продукт был повторно заморожен.

«Это влияет, как правило, на безопасность продукта, то есть повышается уровень микробиологической среды, и также на вкус и консистенцию. У сотрудников внутри производства, отвечающих за разные подразделения, иногда есть двоевластие, когда один человек подчиняется двум руководителям сразу. Поэтому мониторинг температурных режимов не всегда прозрачен, из-за чего возникают ошибки. Но предотвратить их может система контроля качества для пищевых предприятий в формате мобильного приложения Quality CHECK, который в случае нарушения температурных режимов отправит контролерам, директорам по качеству и производственникам уведомления», – рассказал эксперт.

Ранее врач объяснила, как дефицит железа связан с молочницей.