Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Открыт способ рыбалки предшественников древних майя

Science Advances: для ловли рыбы предшественники майя строили длинные каналы

close
jessicep/YouTube

Сеть древних каналов, использовавшихся для ловли рыбы, была обнаружена американскими археологами в Белизе с помощью дронов и снимков Google Earth. Она была построена около четырех тысяч лет назад, задолго до появления знаменитой цивилизации майя. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Каналы, протянувшиеся на несколько миль через заболоченные территории, использовались для направления и ловли пресноводной рыбы, такой как сомы. Рядом с ними были найдены зубчатые наконечники копий, которые, вероятно, привязывались к палкам и использовались для рыбалки.

«Снимки позволили выявить характерный узор зигзагообразных линейных каналов», — рассказала Элеонора Харрисон-Бак из Университета Нью-Гэмпшира, одна из авторов исследования.

Эти каналы создавались предшественниками майя в прибрежной равнине Юкатана и использовались на протяжении тысячи лет, включая период, когда майя начали создавать постоянные поселения и формировать свою уникальную культуру.

По словам археолога Клэр Эберт из Питтсбургского университета, проведение таких масштабных изменений ландшафта можно считать удивительным. Эксперт объяснила, что это свидетельствует о занятии людей строительством на ранних этапах.

Сеть каналов, служившая для разнообразия рациона и поддержки растущего населения, могла сыграть важную роль в создании фундамента для развития майя. Она обеспечивала стабильное производство пищи, что, вероятно, способствовало строительству храмов, дорог, пирамид и других монументов в более поздний период.

Открытие проливает свет на жизнь древних народов Юкатана и их вклад в развитие одной из величайших цивилизаций Центральной Америки.

Ранее ученые обнаружили следы использования галлюциногенов в Древнем Египте

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами