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Изучен самый редкий в мире минерал

ScienceAlert: киавтуит признан самым редким минералом

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Kampf et al./Mineral. Mag

Минерал под названием киавтуит признан самым редким в мире, поскольку его единственный известный образец был найден всего один раз. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Киавтуит — маленький янтарно-оранжевый камень массой всего 1,61 карата (примерно треть грамма). На первый взгляд он напоминает топаз или янтарь, но его уникальный химический состав делает этот минерал бесценным.

Камень был приобретен в 2010 году геммологом Кяу Тху на рынке Чаунг-Ги в Мьянме. Изначально он посчитал, что это минерал шеелит, но после огранки камня понял, что имеет дело с чем-то необычным.

Кяу Тху отправил камень на исследование в Лабораторию геммологических исследований в Бангкоке. Там ученые обнаружили, что состав минерала — Bi₃⁺Sb₅⁺O₄ — ранее никогда не встречался в природе.

Внутри минерала нашли полые включения — так называемые «вены», которые возникают под воздействием сдвигового напряжения, указывая на его естественное происхождение. Геологи предполагают, что киавтуит образовался в магматических породах, в частности, в пегматитах. Это тип вулканической породы, где часто находят крупные кристаллы драгоценных камней.

В киавтуите обнаружены следы титана, ниобия, вольфрама и урана. Их образование согласуется с процессами, происходящими при остывании магмы. Однако условия формирования этого минерала, вероятно, требуют особого сочетания факторов, которое пока остается тайной для ученых.

Единственный известный экземпляр минерала находится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес. Jн считается бесценным. Для сравнения, второй по редкости минерал в мире — пейнит — оценивается в 50–60 тысяч долларов (около шести миллионов рублей) за карат.

Киавтуит продолжает привлекать внимание ученых и геммологов, оставаясь пока неразгаданной загадкой природы.

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