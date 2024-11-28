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Ученые раскрыли правду о 12 найденных человеческих руках в Египте

Daily Mail: отрубленные руки в Египте могут быть доказательством ритуала

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Courtesy of Lagash Archaeological Project

Группа ученых провела исследование о 12 отрубленных руках, которые нашли в древнеегипетских погребальных ямах на территории руин двора разрушающегося дворца гиксосов, расположенного в Телль-эль-Дабе (современное название древнего города Аварис). Об этом пишет издание Daily Mail.

Археологи и другие ученые, которые проводили исследование, считают, что найденные 12 отрубленных рук являются вещественным доказательством древней ритуальной практики «золота чести» в древнем Египте. Антропологи утверждают, что в ходе ритуала воины фараона приносили в дар отрубленные правые руки своих врагов в обмен на престижную награду.

«Это тонкая работа. Для меня это весомый аргумент в пользу того, что они сделали это ради ритуала», — считает французский антрополог, доктор Изабель Кревкер.

Как пишет издание, престижная награда, которую воины фараона получали за отрубленные руки врагов, была в виде ожерелий из золотых бусин. До обнаружения самих рук ритуал «золота чести» был известен только по надписям на египетских гробницах и храмовым рельефам, датируемым 1550–1077 годами до нашей эры.

Daily Mail отмечает, что эти руки были найдены во дворце гиксосов, резиденции 15-й династии Египта, то есть конечности могли принадлежать людям 1640–1530 годов до нашей эры.

Ранее в Египте был найден 2100-летний храм.

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