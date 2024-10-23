Ученые: лоси помогают волкам уничтожать северных оленей

Охота на лося может защитить канадского северного оленя от нападений волков. Это показало исследование, опубликованное в The Journal of Wildlife Management (J. Wildl. Manag).

Изменения среды обитания в лесах Канады привели к процветанию лосей и оленей. Ими питаются волки, поэтому растет количество этих хищников. Растущей популяции нужно больше еды, и волки начали чаще нападать на канадских северных оленей карибу.

Чтобы защитить карибу, экологи предложили не отстреливать волков, а уменьшить количество лосей. Дело в том, что уничтожение хищников — временная мера. Она вызовет рост популяции лося, и численность волков быстро восстановится.

В новом исследовании ученые проанализировали данные канадских провинций Британской Колумбии и Альберте. Они показали, что охота на лосей действительно сокращает численность волков и частоту нападений на карибу.

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