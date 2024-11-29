Ученые выяснили, что древние североамериканцы делали иглы из костей рысей

Ученые из Университета Вайоминга установили, что первые обитатели Северной Америки использовали кости различных пушных животных и крупных хищников для изготовления игл. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

По словам исследователей, около 13 тысяч лет назад палеолитические североамериканцы не только охотились на колумбийского мамонта, но и создавали сложные инструменты, которые использовались в повседневной жизни.

Команда археологов, возглавляемая Спенсером Пелтоном из Университета Вайоминга, обнаружила, что ранние жители континента изготавливали иглы из костей различных пушных животных — таких как лисы, зайцы и даже крупные кошки, включая рысей и горных львов. Эти иглы, по мнению ученых, использовались для создания одежды из меха, что играло ключевую роль в выживании в суровых климатических условиях того времени.

«Наше исследование впервые выявило конкретные виды животных, из костей которых были изготовлены иглы с ушком», — заявили ученые.

По словам ученых, это открытие не только углубляет знания о технологических достижениях палеоиндейцев, но и помогает понять социальные и культурные аспекты их жизни. По мнению исследователей, изготовление индивидуальной одежды сыграло важную роль в миграции людей в северные регионы и стало важным фактором, способствовавшим заселению Америки.

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