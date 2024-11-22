Ученые выяснили, что эфиопские шакалы лакомятся нектаром цветов

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что эфиопские шакалы кормятся нектаром книпхофий – травянистых растений из семейства асфоделовых. При этом на морде шакалов остается пыльца, так что, возможно, они участвуют в опылении соцветий. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology.

Эфиопские шакалы (или эфиопские волки — Canis simensis) – одни из самых редких представителей семейства псовых. Эти хищники, обитающие исключительно в горных районах Эфиопии, оказались первыми крупными млекопитающими, которые участвуют в опылении растений.

Ученые из проекта Ethiopian Wolf Conservation Programme проследили, как шакалы лакомятся нектаром эндемичного растения книпхофии облиственной (Kniphofia foliosa). Во время трапезы их морды покрывались пыльцой, которую животные затем переносили на другие цветки. За один поход животные могли посетить до 30 соцветий.

Подобное поведение было замечено у представителей нескольких стай. Более того, исследователи отметили признаки социального обучения: молодые особи перенимали этот навык у старших, следуя за ними в «цветочные» походы.

До сих пор млекопитающими-опылителями считались преимущественно летучие мыши, сумчатые, грызуны, приматы и мелкие хищники. Пример с эфиопскими шакалами стал первой научной записью о крупном хищнике, который не только употребляет нектар, но и может способствовать размножению растений.

Эфиопские шакалы находятся под угрозой исчезновения: в природе насчитывается всего около 550 взрослых особей, распределенных по семи популяциям. Открытие их роли в экосистеме подчеркивает важность сохранения этого уникального вида.

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