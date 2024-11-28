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Найдена связь между деменцией и скоростью речи

Science: проблемы с беглостью речи могут быть признаком болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Ученые из Университета Торонто установили, что трудности с подбором слов и беглостью речи могут предшествовать снижению когнитивных способностей. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

В исследовании приняли участие 125 взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 90 лет. Испытуемым предложили словесно описать различные сцены под запись, после чего проанализировали речь с помощью современных технологий искусственного интеллекта. Особое внимание уделили скорости говорения, длительности пауз и разнообразию словарного запаса.

Одним из ключевых элементов исследования стало задание, в ходе которого добровольцам показывали изображения предметов и одновременно проигрывали аудиоклипы с похожими по звучанию или значению словами. Это позволило ученым разделить два этапа речевого процесса: поиск нужного слова и его произнесение.

Результаты показали, что возрастные изменения в когнитивных функциях тесно связаны с замедлением скорости речи. Исследователи обнаружили, что замедление обработки информации является более важным механизмом возрастных изменений, чем трудности с подбором слов.

Кроме того, ученые уделили внимание возможным признакам нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Эксперты подчеркнули, что проблемы с беглостью речи могут быть ранними признаками этих заболеваний, причем ключевым фактором является именно темп речи, а не только затруднения в подборе слов.

Ранее ученые выяснили, что по глазам можно предсказать развитие деменции.

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