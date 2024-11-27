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В Египте найден 2100-летний храм

Sci.News: археологи нашли храм, построенный во времена Птолемея VIII

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Wikimedia Commons

Археологи из Университета Тюбингена совместно с Египетской службой древностей нашли вход в крупный каменный храм в древнем городе Атрибис, неподалеку от современного города Сохаг. Храм, предположительно построенный во времена Птолемея VIII (II век до н. э.), является важным открытием, проливающим свет на архитектуру и религиозные практики древнего Египта. Об открытии сообщает портал Sci.News.

Раскопки, начатые в 2012 году, уже позволили выявить части храмового комплекса шириной 51 метр. Монументальные башни входного пилона, высотой 18 метров, сохранились только частично — около пяти метров, поскольку значительная часть камня была изъята для строительных нужд в VIII веке.

Среди находок были барельефы, изображающие царя, который приносит жертвы львиноголовой богине Репит и её сыну Коланфесу, неизвестная ранее камера для хранения храмовой утвари и амфор, а также иероглифические надписи, подтверждающие, что строительство и украшение храма вел Птолемей VIII.

На фасаде пилона обнаружены редкие изображения звёзд-деканов — астрономических символов времени, представленных с головами сокола и ибиса. Также уникальна вторая дверь на фасаде, ведущая к лестнице на верхний этаж, где, вероятно, находились дополнительные помещения для хранения.

На скале, рядом с обнаруженным храмом, археологи нашли следы, которые могут указывать на существование святилища внутри скальной породы. Лиместоновые блоки и характерные украшения, такие как фриз с кобрами, подтверждают, что за завалом может скрываться вход.

«Раскопки продолжаются, и мы уверены, что впереди нас ждут ещё более значимые открытия,» — отметил профессор Кристиан Лейтц.

Эти находки открывают новые возможности для изучения храмовой архитектуры и религиозных традиций эпохи Птолемеев.

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