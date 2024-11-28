Разгадан секрет повышения температуры океанов

Ученый из Австралии предложил новое квантово-физическое объяснение ускоренного повышения температуры океанов, которое ранее не укладывалось в существующие климатические модели. Работа опубликована в Journal of Physics Communications.

Исследователь использовал расчеты квантовой тепловой физики, чтобы объяснить рост температуры в океанах и его связь с глобальным потеплением.

Полученные результаты показывают, что вода в океанах хранит энергию не только в виде тепла. При нагреве солнечным излучением она также сохраняет гибридные пары фотонов, которые связываются с молекулами воды, формируя особый вид квантовой информации.

С 1960 года учёные наблюдают ускоряющееся повышение температуры океанов. В этом году была зафиксирована рекордная средняя температура поверхности моря — 21,1°C. Однако климатические модели, учитывающие рост парниковых газов, не могли объяснить такие темпы нагрева.

Профессор Джефф Смит, автор исследования, утверждает, что этот дополнительный источник энергии связан с квантовыми эффектами и играет ключевую роль в ускорении нагрева. В прошлом такие механизмы помогали поддерживать термическую стабильность океанов, но с ростом антропогенного теплового воздействия стабильность оказалась нарушена.

Единственный способ замедлить рост температуры океанов — остановить рост концентрации парниковых газов в атмосфере.

Работа открывает новые горизонты в понимании взаимодействия океанической термодинамики и квантовой физики и поможет повысить точность прогнозов климатических изменений.

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