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Ученые обнаружили загадочные разговоры в океане

Acoustical Society of America: ученые подслушали разговоры морских обитателей

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pexels.com

Исследователи зафиксировали загадочные звуки, раздающиеся из глубин океана в водах вокруг Антарктики. Эти шумы, известные как Bio-Duck, напоминают «кряканье утки», но гораздо громче и загадочнее. Анализ записей показал, что звуки не хаотичны, а скорее напоминают диалог между несколькими источниками. Исследование было представлено на 187-м заседании Acoustical Society of America..

Bio-Duck впервые был зарегистрирован еще в 1960 году, но природа звука оставалась загадкой на протяжении десятилетий. Только в 2014 году ученые связали эти звуки с антарктическими малыми полосатиками (Balaenoptera bonaerensis), используя специальные метки для отслеживания поведения китов.

Однако это объяснение не до конца раскрывает тайну. Похожие звуки, зафиксированные в других океанах вокруг Австралии и Новой Зеландии, пока не были однозначно связаны с китами, что оставляет вероятность существования других морских обитателей, издающих такие же звуки.

«Мы обнаружили, что звуки исходят от нескольких разных источников, и они словно общаются, — сообщил Расс Росс Чэпмен, один из соавторов исследования. — Когда один источник «говорил», остальные молчали, как будто слушали. Затем первый замолкал, давая другим возможность ответить».

Звуки Bio-Duck строго периодические, поэтому сначала ученые сомневались в их биологической природе. Однако дальнейший анализ показал, что они исходят от живых существ.

Цель «разговора» остается загадкой. Ученые предполагают, что звуки могут быть связаны с поиском пищи, коммуникацией между родителями и детенышами или даже предупреждениями о близости морских судов.

Ученые планируют продолжать исследовать эту акустическую загадку, чтобы лучше понять природу звуков и их назначение. Это поможет глубже понять коммуникацию водных существ и другие аспекты морской экосистемы.

Ранее ученые обнаружили «темные гены» в ДНК человека.

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