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Назван неожиданный признак заболевания периферических артерий

The Sun: блестящие участки кожи на ногах могут говорить о проблемах с артериями

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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Появление гладких, блестящих участков кожи на ногах может говорить о заболевании периферических артерий. При наличии этой патологии в стенках артерий образуются отложения жира, которые могут препятствовать притоку крови к сердцу и мозгу, тем самым вызывая инфаркт и инсульт. Об этом изданию The Sun рассказал терапевт Бабак Ашрафи из Королевского колледжа Лондона.

По словам специалиста, появление безволосых, блестящих и гладких участков кожи должно вызывать беспокойство в том случае, когда человек целенаправленно не выполняет гигиенические процедуры для достижения такого эффекта. Отмечается, что блеск кожи возникает из-за плохого кровообращения, часто предшествующего сердечно-сосудистым катастрофам.

Ашрафи уточнил, что блестящая кожа на ногах может сигнализировать о разных патологиях, в том числе и заболевании периферических артерий. Из-за накопления в них жировых отложений происходит ограничение притока крови ко всем тканям тела, в том числе и мышцам ног. Врач добавил, что плохое кровообращение может сделать кожу натянутой и тонкой из-за истощения тканей. Блеск появляется по причине выпадения волос из-за недостатка питательных веществ и кислорода.

Также доктор указал, что блестящей кожа иногда становится из-за задержки жидкости в организме и тромбоза вен ног.

Ранее был найден новый провокатор «бляшек» в артериях.

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