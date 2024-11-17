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Найден новый провокатор «бляшек» в артериях

Cell Metabolism: сфинголипиды могут проводить к образованию бляшек в артериях

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Ученые из Института Солка (США) установили, что «виновником» закупорки артерий бляшками может быть не только холестерин, но и другой класс липидов, называемый сфинголипидами. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Ученые объяснили, что, когда жиры попадают в организм с пищей, они расщепляются и превращаются в соединения, называемые липидами. К ним относятся триглицериды, фосфолипиды, холестерин или сфинголипиды.  Липопротеины («хороший холестерин» ЛПВП и «плохой холестерин» ЛПНП) используются для транспортировки этих липидов в крови. Избыток переносчиков «плохого холестерина» в организме традиционно связывают с формированием атеросклеротических  бляшек.

Исследователи задались целью выяснить, какие еще липиды могут оказывать негативное воздействие на сердце и сосуды. Для этого они провели эксперимент на мышах. Животных разделили на две группы и посадили на 16-недельную диету без холестерина с высоким содержанием цис-жиров и транс-жиров. 

Разница между ними заключается в расположении атома водорода: у цис-жиров, содержащихся в натуральных продуктах, таких как рыба или грецкие орехи, в структуре есть изгиб, вызванный двумя расположенными рядом атомами водорода. У транс-жиров (в составе маргарина или жареной пищи) структура «прямая».

Результаты показали, что диета с высоким содержанием трансжиров усиливала выработку в организме сфинголипидов. Они способствовали секреции ЛПНП из печени в кровоток.  Это, в свою очередь, ускоряло образование атеросклеротических бляшек и развитие жировой дистрофии печени, а также вызывало нарушение регуляции инсулина. У мышей, потреблявших много пищи с цис-жирами, наблюдались более краткосрочные и менее  вредные последствия, такие как набор веса.

Исследователи объяснили, что трансжиры «встраиваются» в сфинголипиды с помощью особого белка SPT. Это способствует избыточному выбросу «вредных» липопротеинов низкой плотности в кровоток, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее были перечислены симптомы повышенного уровня липидов в крови.

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