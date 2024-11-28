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Назван препарат от диабета, помогающий в лечении рака легких

JNCI: препарат от диабета метформин улучшает результаты лечения рака легких

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Ученые из Комплексного онкологического центра Roswell Park (США) обнаружили, что метформин, который активно используется в лечении диабета второго типа, способен усиливать эффект иммунотерапии при немелкоклеточном раке легких у пациентов с ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

По словам ученых, двойное терапевтическое действие метформина связано с тем, что препарат помогает снижать негативное влияние ожирения на иммунную систему. Это, в свою очередь, повышает эффективность иммунотерапии, в том числе при использовании ингибиторов иммунных контрольных точек.

Ингибиторы контрольных точек иммунитета (ИКТИ) — это новый класс противоопухолевых лекарственных препаратов, отличный от традиционных химиотерапевтических и таргетных вариантов. Они блокируют определенные рецепторы на поверхности Т-лимфоцитов и на клетках опухоли, восстанавливая функцию иммунной системы.

В рамках исследования ученые проанализировали данные пациентов с разным индексом массы тела (ИМТ) с немелкоклеточным раком легких. Все участники ранее прошли операцию по удалению опухоли. У пациентов с ИМТ 25 и выше, принимавших метформин, наблюдалось значительное увеличение длительности периода ремиссии после операции, а также повышение эффективности иммунотерапии. У пациентов с нормальным весом таких эффектов не было выявлено.

Дополнительные эксперименты на животных моделях подтвердили, что метформин способен нейтрализовать негативное влияние ожирения на иммунитет. Обнаружение этого свойства открывает новые перспективы для усовершенствования терапии рака для пациентов с избыточной массой тела.

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