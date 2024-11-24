Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сахарный диабет связали с уменьшением объема мозга

JAMA: диабет может быть причиной потери белого вещества мозга

close
Shutterstock

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США установили, что у людей с сахарным диабетом наблюдается ускоренная потеря белого вещества мозга (ткани, содержащей нервные волокна). Результаты исследования опубликованы в JAMA Network.

В исследовании, длившемся 27 лет, приняли участие 185 человек. Большую часть из них составляли белые европейцы с высшим образованием и деменцией в семейной истории болезни. Добровольцы предоставили ученым доступ к своим медицинским данным и дали согласие на проведение многократных МРТ-сканирований мозга.

За время наблюдения у 60 участников развились легкие когнитивные нарушения (ЛКР), а у восьми диагностировали деменцию. Результаты показали, что риск ЛКР оказался на 86% выше у людей с большими потерями белого вещества (нервных волокон).

Дальнейший анализ показал, что количество белого вещества в мозге значительно сокращалось у лиц с сахарным диабетом второго типа. Это приводило к увеличению риска ЛКР на 41%.

Наличие биомаркеров деменции в спинномозговой жидкости повышало вероятность возникновения когнитивных проблем на 50%. В группе наибольшего риска оказались пациенты с диабетом и признаками амилоидных бляшек (разрушающих нейроны белковых агрегатов) одновременно. У них легкие когнитивные нарушения развивались с вероятностью до 55%.

Ученые предположили, что неспособность организма правильно использовать инсулин ускоряет накопление в мозге белка амилоида. Это может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера и привести к более быстрому переходу от нормального состояния мозга к легким когнитивным нарушениям.

Ранее выяснилось, что нормальный уровень сахара может замедлять старение мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами