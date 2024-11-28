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Врач объяснила, как дефицит железа связан с молочницей

Врач Нефедова: нехватка железа может быть причиной повторяющейся молочницы

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Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Железо играет важнейшую роль в поддержании нормальной работы иммунных клеток. При его нехватке организм становится менее защищенным, и риск инфекций, в том числе грибковых, заметно возрастает. Поэтому при нехватке железа может возникать частая молочница, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог клиники «Линия жизни» Александра Нефедова.

«Недостаток железа ведет к анемии, нарушая снабжение тканей кислородом. В этих условиях клетки иммунной системы работают менее эффективно. Исследования показывают, что при железодефицитной анемии вероятность развития грибковых инфекций повышается на 20–30% из-за недостаточной способности организма противостоять патогенам», – рассказала врач.

Кроме того, при нехватке железа меняется баланс микроорганизмов на слизистых оболочках и в кишечнике, что создает условия для роста грибков рода Candida. Например, по словам доктора, у женщин с дефицитом железа кандидоз диагностируется примерно на 15% чаще, чем у тех, у кого железо в норме.

«Симптомы анемии, такие как усталость и слабость, увеличивают нагрузку на организм. В условиях постоянного стресса увеличивается выработка кортизола — гормона, который подавляет иммунный ответ, что также способствует росту грибка и возникновению молочницы. Еще недостаток железа негативно влияет на контроль воспалительных процессов. Воспаление слизистых оболочек при ослабленном иммунитете создает условия для кандидоза. По данным исследований, у женщин с анемией кандидозные инфекции возникают в два раза чаще», – рассказала врач.

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