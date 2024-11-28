Получено новое изображение необычной галактики

Астрономы с помощью телескопа James Webb получили новый снимок необычной галактики NGC 4594, более известной как галактика Сомбреро. Изображение раскрывает неожиданные детали и ставит под сомнение прежние теории о ее структуре и свойствах. Результаты опубликованы на портале Webbtelescope.

NGC 4594, открытая в 1781 году французским астрономом Пьером Мешеном, привлекает внимание своим симметричным кольцом пыли, которое окружает видимое гало галактики. Эта структура, напоминающая широкополую шляпу, и дала ей название «галактика Сомбреро».

Ранее изображения, сделанные телескопом Hubble, показывали это кольцо, но скрывали детали, такие как звездообразование внутри него или закрытую активной черной дырой центральную область.

Новое изображение, созданное инструментом MIRI, позволило заглянуть сквозь плотную пыль. Оказалось, в кольце галактики наблюдаются скопления теплого молекулярного газа, но практически нет молодых звёзд. Это указывает на то, что пылевое кольцо не является активной «звездной фабрикой», как предполагалось ранее.

Центральная область галактики, где расположена массивная черная дыра, при этом не окружена обычным звёздным гало, а сформировала плоский диск. А центральная черная дыра, хотя активна и выбрасывает плазменные струи, классифицируется как низкоэнергетическая, что нетипично для галактик с такими характеристиками.

NGC 4594 остается загадочной: ее свойства значительно отличаются от других галактик аналогичного размера. Особое внимание ученые планируют уделить изучению шаровых звездных скоплений — их в галактике около 2000, что значительно превышает норму.

Открытие поможет понять, как формируются подобные галактики и почему Сомбреро настолько уникальна.

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