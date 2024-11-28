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Ученые впервые установили точную форму фотона

PRL: новая модель взаимодействия света с материей помогла установить форму фотона

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Institute of Modern Physics

Ученые из Университета Бирмингема разработали математическую модель взаимодействия света и материи. В процессе они впервые смогли визуализировать форму фотона — фундаментальной частицы света. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters.

Фотон — квант света, обладающий свойствами как волны, так и частицы, — всегда вызывал сложности в визуализации из-за своей двойственной природы.

Ученые создали математическую модель, описывающую взаимодействие фотонов с веществом. Изучались фотоны, излучаемые наночастицами кремния.

«Наши расчеты позволили преобразовать почти невозможную задачу в вычисляемую,» — сообщил физик Бен Юэн, соавтор исследования. «Мы смогли создать изображение фотона, чего прежде не было в физике.»

Симуляция помогла воссоздать «градиенты интенсивности» электромагнитного поля вокруг фотона и точно описать траекторию фотонов с момента их излучения.

«Геометрия и оптические свойства материала влияют на форму фотона, цвет и даже вероятность существования,» — отметила физик Ангела Деметриаду, другой соавтор работы.

Исследование не только расширяет фундаментальные знания о природе света, но и предлагает мощные инструменты для разработки более точных и чувствительных оптических технологий.

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