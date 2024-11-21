Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы «полезные» продукты, в которых скрывается много жиров и сахара

Nutrients: яйца, мед и курица могут содержать много жиров и сахара

close
Shutterstock

Ученые из Университета штата Огайо установили, что некоторые «полезные» продукты могут быть скрытыми источниками насыщенных жиров и сахара. К ним относится курица, яйца, мед, хлопья для завтрака и сыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Американские исследователи проанализировали данные 36 378 взрослых участников Национального обследования здоровья и питания (NHANES) за 2005–2018 годы, чтобы определить главные источники насыщенных жиров и добавленного сахара в рационе. Результаты оказались неожиданными для самих ученых.

Сыр, пицца, мороженое, яйца, омлеты, буррито и курица стали лидерами по содержанию насыщенных жиров. Исследователи подсчитали, что жиры из этих продуктов составляют 25% их общего потребления. Также в список высокожировых продуктов вошли бургеры, масло, орехи, семена и популярные десерты, такие как торты и пироги.

Также выяснилось, что половина всего добавленного сахара поступала в рацион участников из безалкогольных напитков, чая, фруктовых соков, а также из пирожных и меда. Энергетические напитки, сладкие хлопья и другие десерты также внесли значительный вклад.

Ученые напомнили, что избыточное потребление насыщенных жиров связано с повышением уровня «плохого» холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное увлечение сладким, в свою очередь, провоцирует ожирение и диабет второго типа.

Ранее ученые назвали главные полезные свойства яиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами