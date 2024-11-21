Названы «полезные» продукты, в которых скрывается много жиров и сахара

Ученые из Университета штата Огайо установили, что некоторые «полезные» продукты могут быть скрытыми источниками насыщенных жиров и сахара. К ним относится курица, яйца, мед, хлопья для завтрака и сыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Американские исследователи проанализировали данные 36 378 взрослых участников Национального обследования здоровья и питания (NHANES) за 2005–2018 годы, чтобы определить главные источники насыщенных жиров и добавленного сахара в рационе. Результаты оказались неожиданными для самих ученых.

Сыр, пицца, мороженое, яйца, омлеты, буррито и курица стали лидерами по содержанию насыщенных жиров. Исследователи подсчитали, что жиры из этих продуктов составляют 25% их общего потребления. Также в список высокожировых продуктов вошли бургеры, масло, орехи, семена и популярные десерты, такие как торты и пироги.

Также выяснилось, что половина всего добавленного сахара поступала в рацион участников из безалкогольных напитков, чая, фруктовых соков, а также из пирожных и меда. Энергетические напитки, сладкие хлопья и другие десерты также внесли значительный вклад.

Ученые напомнили, что избыточное потребление насыщенных жиров связано с повышением уровня «плохого» холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Чрезмерное увлечение сладким, в свою очередь, провоцирует ожирение и диабет второго типа.

Ранее ученые назвали главные полезные свойства яиц.