Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психологи нашли связь между СДВГ и тягой к любовным авантюрам

IJERPH: люди с СДВГ склонны к интимным приключениям, но реже довольны партнерами

close
100%
Shutterstock

Международная группа ученых из Канады, Исландии и Великобритании изучила взаимосвязь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и склонностью человека участвовать в различных любовных авантюрах и сексуальных действиях. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся стойкими проявлениями невнимательности, гиперактивности и импульсивности, которые могут существенно влиять на повседневное функционирование. Людям с СДВГ часто трудно удерживать внимание при выполнении задач, они совершают ошибки по неосторожности, испытывают трудности с организацией деятельности и могут быть забывчивыми в повседневной жизни.

Авторы исследования анонимно опросили 1466 взрослых мужчин и женщин среднего возраста. Участники сообщили о любых психических расстройствах, которые у них были диагностированы, а также о своей сексуальной активности, романтических отношениях, сексуальных интересах и практиках.

Результаты показали, что у 39% участников опроса был диагностирован СДВГ. При этом среднее количество сексуальных партнеров у женщин с СДВГ составляло 12 по сравнению с восемью у женщин без СДВГ. Также оказалось, что синдром дефицита внимания и гиперактивности снижает чувство удовлетворения от романтических отношений среди женщин.

Люди обоих полов с СДВГ также сообщали о повышенном интересе к различным сексуальным действиям, включая интимную переписку, посещение тематических вечеринок, случайные связи с незнакомцами и так далее.

По словам ученых, данные исследования говорят о важности диагностирования СДВГ ради поддержки людей и предупреждениях их об опасностях рискованного сексуального поведения.

Ранее ученые обнаружили связь между СДВГ и склонностью к насилию в отношениях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий