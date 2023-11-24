Психологи нашли связь между СДВГ и тягой к любовным авантюрам

Международная группа ученых из Канады, Исландии и Великобритании изучила взаимосвязь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и склонностью человека участвовать в различных любовных авантюрах и сексуальных действиях. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

СДВГ — это расстройство нервного развития, характеризующееся стойкими проявлениями невнимательности, гиперактивности и импульсивности, которые могут существенно влиять на повседневное функционирование. Людям с СДВГ часто трудно удерживать внимание при выполнении задач, они совершают ошибки по неосторожности, испытывают трудности с организацией деятельности и могут быть забывчивыми в повседневной жизни.

Авторы исследования анонимно опросили 1466 взрослых мужчин и женщин среднего возраста. Участники сообщили о любых психических расстройствах, которые у них были диагностированы, а также о своей сексуальной активности, романтических отношениях, сексуальных интересах и практиках.

Результаты показали, что у 39% участников опроса был диагностирован СДВГ. При этом среднее количество сексуальных партнеров у женщин с СДВГ составляло 12 по сравнению с восемью у женщин без СДВГ. Также оказалось, что синдром дефицита внимания и гиперактивности снижает чувство удовлетворения от романтических отношений среди женщин.

Люди обоих полов с СДВГ также сообщали о повышенном интересе к различным сексуальным действиям, включая интимную переписку, посещение тематических вечеринок, случайные связи с незнакомцами и так далее.

По словам ученых, данные исследования говорят о важности диагностирования СДВГ ради поддержки людей и предупреждениях их об опасностях рискованного сексуального поведения.

Ранее ученые обнаружили связь между СДВГ и склонностью к насилию в отношениях.