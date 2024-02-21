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Ученые отследили морские пути распространения микропластикового мусора

FMS: микропластик из Средиземного моря рассеивается по всей Атлантике

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Kyushu University/Asahi Kasei Corporation

Испанские ученые из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах отследили пути распространение микропластика в водах Атлантического океана. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Морской микропластик (диаметром от 1 мкм до 5 мм) тревожит экологов из-за своей долговечности и потенциального воздействия на организмы. Предыдущие изыскания показали, что ежегодно в мировой океан попадает 15,6 трлн полимерных частиц.

Научная группа использовала данные многочисленных проектов, собиравших показатели загрязнения морской воды микропластиком с 2017 года, а также напрямую отобрала пробы из Атлантики.

Как показал анализ, полимерные волокна и фрагменты накапливаются в океане на глубинах от 200 до 1100 метров. Затем загрязнители опускаются ниже и рассеиваются в направлении Канарских островов.

Ученые выяснили, что значимым источником поступления микропластика в Атлантический океан остается Средиземное море, на бассейн которого приходится до 10% глобального загрязнения морской среды пластиковым мусором.

Согласно расчетам, атлантические течения переносят отходы на тысячи километров, позволяя им достигать полярных регионов.

Ранее ученые предложили очищать воду от микропластика с помощью гибридных биороботов.

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