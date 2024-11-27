Удары головой по мячу приводят к хроническим травмам мозга, выяснили ученые

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что удары головой при игре в футбол могу нанести мозгу больше вреда, чем считалось раньше. Результаты исследования представили на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Удар головой — широко используемый прием в футболе. В последние годы были проведены изыскания, которые предполагают связь между повторяющимися ударами головой и нейродегенеративными заболеваниями, такими как хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ).

«Потенциальные последствия повторных ударов головой в спорте гораздо более обширны, чем было известно ранее, и затрагивают места, сходные с теми, где мы наблюдали патологию ХТЭ», — отметил старший автор исследования, доктор Майкл Липтон.

В то время как предыдущие исследования выявили повреждения белого вещества мозга у футболистов, команда использовала новый подход к передовой технике визуализации мозга, называемой диффузионной МРТ, для анализа микроструктуры вблизи мозговой поверхности.

Чтобы определить, как повторяющиеся удары головой влияют на мозг, исследователи сравнили МРТ-снимки мозга 352 футболистов-любителей в возрасте от 18 до 53 лет с томограммами 77 спортсменов, занимающихся более безопасными видами спорта.

У футболистов, которые часто били головой по мячу, обнаружили аномалию белого вещества мозга в виде глубоких впадин на поверхности органа. Известно, что отклонения в этой области возникают при очень тяжелых травмах головы.

Эти аномалии были наиболее заметны в лобной доле мозга — области, чаще всего страдающей при травмах и часто затрагиваемой во время игры головой в футбол. Более частые повторяющиеся удары головой также были связаны с более слабым вербальным обучением.

«Наш анализ показал, что аномалии белого вещества представляют собой механизм, посредством которого движение головы приводит к ухудшению когнитивных функций», — уточнили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что травмы головы серьезно повышают риск развития душевных расстройств у женщин после родов.