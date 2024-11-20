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Ученые назвали фактор, при котором лишний вес не влияет на продолжительность жизни

BJSM: физическая форма оказалась важнее полноты при оценке показателей здоровья

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Американские ученые из Виргинийского университета определили решающий фактор продолжительности жизни, чья значимость оказалась выше показателя индекса массы тела (ИМТ). Оказалось, что уровень кардиореспираторной подготовки человека служит более надежным индикатором здоровья, чем лишний вес и даже ожирение. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Команда рассмотрела 20 научных работ с общим размером выборки 398,7 тыс. взрослых из разных стран. Физическая форма участников в большинстве случаев оценивалась по количеству баллов, набранных в ходе практических тестов.

Оказалось, что подтянутые люди во всех категориях ИМТ имели статистически схожие риски ухода из жизни от всех причин или сердечно-сосудистых заболеваний.

Напротив, люди в плохой физической форме во всех категориях ИМТ показали в два-три раза более высокий риск летального исхода как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с подтянутыми людьми с нормальным весом.

Фактически, подтянутые люди с ожирением имели значительно более низкий риск преждевременного хода из жизни по сравнению с неподтянутыми людьми с нормальным весом.

По словам ученых, полчаса быстрой ходьбы в день несколько раз в неделю помогут значительно продлить жизнь людям, ведущим малоподвижный образ жизни.

Исследователи добавили, что кардиореспираторные тренировки приносят здоровью больше пользы по сравнению с диетами и упражнениями, направленными на потерю веса.

Ранее ученые выяснили, почему люди часто набирают вес после диеты.

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