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В Антарктиде впервые обнаружен янтарь

Antarctic Science: янтарь возрастом 92 млн лет найден в Антарктиде

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Пресс-служба Альфа-Банка

Уникальная находка, сделанная учеными, проливает свет на древнюю экосистему Антарктиды. Впервые на этом континенте был найден янтарь, возраст которого оценивается в 92 миллиона лет. Открытие было сделано в районе пролива Пайн-Айленд в море Амундсена во время экспедиции Polarstern. Результаты опубликованы в журнале Antarctic Science.

Янтарь, названный Пайн-Айленд, образовался в меловой период, когда Антарктида была покрыта умеренными болотистыми лесами с хвойными деревьями. Анализ показал наличие включений остатков коры деревьев, что свидетельствует о высоком качестве янтаря. Также исследователи обнаружили признаки смоловыделения, которое деревья использовали для защиты поврежденной коры от паразитов и пожаров.

«Это еще один фрагмент мозаики, позволяющий понять, какой была экосистема Антарктиды в меловой период,» — отметил доктор Йохан Клагес из Бременского университета, ведущий автор исследования.

Ученые планируют исследовать включения в янтаре, чтобы найти следы древней жизни, а также изучить, как леса взаимодействовали с климатом и окружающей средой миллионы лет назад.

Находка подтверждает, что все континенты Земли когда-то имели климатические условия, подходящие для роста смоловыделяющих деревьев. Ее открытие позволит ученым глубже изучить историю древних лесов Антарктиды, а также влияние пожаров и других катаклизмов на континент.

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