Лазеры могут блокировать свет, выяснили ученые

Физики из Брукхейвенской национальной лаборатории сделали удивительное открытие: лазерный луч может блокировать свет и отбрасывать тень. Эксперимент, проведенный учеными, показал, что при определенных условиях лазер заставляет прозрачный материал становиться временно непрозрачным, создавая эффект тени. Работа опубликована в журнале Optica.

Исследователи использовали два пересекающихся лазерных луча: синий и зеленый. Зеленый луч направлялся перпендикулярно синему через рубин, который обладает нелинейными оптическими свойствами.

Взаимодействие зеленого лазера с молекулами рубина вызвало движение электронов, которое препятствовало прохождению синего света. На экране, расположенном за рубином, эффект проявлялся как темная линия — тень, соответствующая контуру зеленого лазера. Она была видима невооруженным глазом, а ее положение менялось вместе с перемещением зеленого лазера.

«Это открытие расширяет наше понимание взаимодействия света и материи», — отметил физик Рафаэль Абрахао, ведущий автор исследования. «Эффект может найти применение в таких областях, как оптические переключатели и технологии, требующие точного управления световыми потоками».

Работа открывает перспективы для изучения новых способов управления светом. Ученые планируют развивать технологии, основанные на этом эффекте, для создания более эффективных оптических устройств.

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