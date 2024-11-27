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Млечный путь оказался необычной галактикой, выяснили ученые

The Astrophysical Journal: Млечный Путь оказался аномальной галактикой

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Baquez Photograph/Shutterstock/FOTODOM

Астрономы, анализируя данные о 101 галактике, сходной по массе с Млечным Путём, сделали важное открытие, подтверждающее, что наша галактика отличается от других. Исследование проводилось в рамках проекта SAGA (Satellites Around Galactic Analogs Survey), который изучает спутниковые галактики вокруг более крупных, таких как Млечный Путь. Ряд научных статей был опубликован в журналеThe Astrophysical Journal.

Результаты анализа показали, что Млечный Путь аномален. Например, количество спутниковых галактик у него значительно меньше, чем у других галактик сходной массы. Млечный Путь имеет лишь пять спутников, в то время как у других их может быть до тринадцати. Более того, среди его спутников только Магеллановы Облака продолжают активно формировать звезды, в то время как другие спутники практически прекратили этот процесс.

Сравнение Млечного Пути с другими галактиками помогает выявить его уникальные особенности и исследовать возможные пути его развития. Исследование может стать важным шагом в изучении структуры и эволюции галактик, показывая, что каждая из них может быть уникальной, несмотря на общие признаки.

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