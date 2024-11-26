Ученые назвали фактор, который мог бы сделать Землю безжизненной

Американские планетологи из Флоридского технологического института обнаружили фактор, который мог бы сделать нашу Солнечную систему безжизненной при определенном стечении обстоятельств. По мнению ученых, это произошло бы при формировании планеты типа «суперземля» за орбитой Марса. Об открытии сообщает портал Space.com.

Суперземли считаются одним из наиболее распространенных видов миров в нашей галактике. Это каменистые планеты больше Земли, но меньше Нептуна.

Изучая альтернативную версию нашей собственной солнечной системы, исследователи надеялись узнать, как экзопланеты могут влиять на орбиты друг друга.

Оказалось, если внутренние пределы звездной системы окажутся домом для планеты, намного большей, чем Земля, другие планеты, вероятно, будут испытывать странные орбиты и экстремальные климатические условия.

Планетологи провели компьютерные симуляции присутствия суперземли между Марсом и Юпитером. Моделирование показало, что наличие такого объекта изменило бы облик Солнечной системы, вытянув орбиты более мелких планет и сделав их нестабильными.

Любая жизнь в таких мирах должна быть выносливой и способной быстро адаптироваться к резким изменениям окружающей среды.

Это может означать, что даже каменистые миры размером с Землю в обитаемых зонах (область вокруг звезды, где температура подходит для существования жидкой воды на поверхности планеты) других звезд могут быть менее гостеприимны для жизни, если они делят свое соседство с одной или двумя суперземлями, потому что их климат может быть крайне нестабильным.

Согласно результатам, наихудший сценарий для жизни во внутренней части звездной системы системе предполагает планету, которая в 10–20 раз массивнее Земли.

Ранее ученые нашли похожую на Землю планету на орбите ультрахолодной звезды.