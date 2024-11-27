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Под ледяным щитом Гренландии нашли секретный подземный город

Специалисты NASA нашли секретный город под толщей льда в Гренландии

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NASA

Эксперты NASA с помощью специального радара смогли найти заброшенную базу секретного проекта «Ледяной червь» под толщей льда в Гренландии. Об этом сообщается на сайте NASA Earth Observatory.

Специалисты изучали Гренландский ледяной щит с борта самолета и выявили сеть тоннелей. Они залегали на 30-метровой глубине. Выяснилось, что это остатки военной базы США, которую начали строить в конце 1950-х годов.

Возведение «Ледяного червя» прекратили в 1967 году, впоследствии все строения скрыли снег и лед.

В прошлом году сообщалось, что мужчина в Турции пытался поймать цыпленка на территории своего дома и случайно наткнулся в подвале на туннель, ведущий в заброшенный подземный город, в котором когда-то проживало 20 тыс. человек. Внутри подземного города исследователи обнаружили 18 уровней туннелей, в которых находились жилища, склады сухих продуктов, стойла для скота, школы, винодельни и даже часовня. Город также был оборудован системой вентиляции, которая обеспечивала его жителей постоянным притоком свежего воздуха и воды.

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