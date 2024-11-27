В одном из камней на Марсе обнаружена необычная находка

Марсоход «Кьюриосити», исследуя канал Гедиз Валлис на Марсе, случайно сломал обычный с виду камень. Внутри оказались желтые кристаллы чистой серы — редчайшая находка для этой планеты. Об открытии сообщает NASA.

Серу в виде сульфатов уже находили на Марсе раньше, но чистая элементарная сера обнаружена впервые. Более того, окружающая местность, как полагают ученые, может содержать множество подобных залежей.

«Найти на Марсе кристаллы чистой серы — как обнаружить оазис в пустыне. Они не должны были быть здесь, и теперь нам предстоит это объяснить,» — отметил Ашвин Васавада, научный руководитель проекта «Кьюриосити».

Чистая сера формируется только в очень специфических условиях, которые до сих пор не были зафиксированы на этой части Марса. Обнаружение таких отложений может помочь ученым лучше понять геологическую историю планеты, в том числе происхождение на нем воды и образования минералов.

«Кьюриосити» продолжает исследование канала Гедиз Валлис — древнего русла реки, существовавшего миллиарды лет назад. Анализы собранных образцов помогут узнать, каким образом чистая сера возникла на поверхности Марса и лучше изучить строение Красной планеты.

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