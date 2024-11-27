Ученые обнаружили несостыковку в теории Эйнштейна

Новое исследование обнаружило несоответствие между предсказаниями общей теории относительности Альберта Эйнштейна и наблюдаемыми данными о гравитационных искривлениях пространства-времени. Ученые из Швейцарии предполагают, что наше понимание Вселенной может быть неполным. Работа опубликована в журнале Nature.

Согласно общей теории относительности, массивные объекты искривляют пространство-время, создавая гравитационные колодцы. Это искривление влияет на движение света, вызывая эффект, известный как гравитационное линзирование. Оно позволяет ученым измерять распределение материи и энергии во Вселенной.

Команда исследователей, используя данные Dark Energy Survey — международного проекта, изучающего тёмную энергию с помощью телескопа в Чили, — измерила искривление пространства-времени в разные эпохи Вселенной: три с половиной, пять, шесть и семь миллиардов лет назад.

Измерения показали, что шесть и семь миллиардов лет назад глубина гравитационных колодцев соответствовала предсказаниям Эйнштейна. Но три с половиной и пять миллиардов лет назад наблюдались более мелкие колодцы, чем предсказывает теория.

Физики считают, что скорость роста гравитационных колодцев в недавние эпохи замедлилась. Это может быть связано с ускорением расширения Вселенной, вызванным тёмной энергией.

«Наши результаты показывают несоответствие между предсказаниями Эйнштейна и данными измерений. Это требует дальнейшего изучения,» — отметила одна из соавторов работы Натассия Гримм.

Исследование помогает уточнить наше понимание фундаментальных законов. Однако для опровержения или подтверждения теории Эйнштейна необходимы более точные измерения. Полученных данных пока недостаточно, чтобы поставить под сомнение одну из основополагающих теорий устройства Вселенной.

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