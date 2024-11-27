Названы патологии, на которые указывают ломкие ногти

Ломкость ногтей может указывать на грибковые и бактериальные инфекции, хронические дерматозы (нейродермит, псориаз, атопический дерматит, красный плоский лишай), железодефицитную анемию, эндокринные нарушения (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз), заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, эрозивный гастрит) и рак. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анжелика Блинкова.

«Ломкость ногтя является одним из самых частых проявлений ониходистрофии, при которой обламывается свободный край ногтевой пластины в продольном или в поперечном направлении. Это собирательный термин для обозначения

изменений ногтей, возникающих под влиянием разнообразных факторов», — рассказала врач.

Причинами ломкости ногтей и других видов ониходистрофии могут быть как внешние, так и внутренние факторы.

«Внутренние причины кроме вышеперечисленных включают в себя частые стрессы и интоксикации. К внешним причинам можно отнести воздействие механических факторов (травма, неправильный уход за ногтями, неправильная техника выполнения маникюра и педикюра, игра на струнных инструментах, привычка грызть ногти), воздействие химических факторов (бытовая химия, органические кислоты и растворители, щелочи), плохое питание и экологию», — отметила врач.

По ее словам, чтобы установить причину ломкости ногтей нужно посетить врача-дерматолога, который проведет визуальную оценку ногтя с

помощью многократного увеличения.

«Также он назначит микроскопическое исследование ногтевой пластины для исключения грибковой инфекции. При подозрении на заболевания внутренних органов и систем, в качестве провоцирующего фактора ониходистрофии, назначаются консультации смежных специалистов: терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, невролога. Также могут быть назначены общие анализы крови и мочи», — заключила врач.

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