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Стало известно, что интеллект подростков-левшей и правшей развивается по-разному

МГПУ: леворукие подростки медленнее развиваются в интеллектуальном отношении

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Ученые из Московского городского педагогического университета и Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск) установили, что леворуким подросткам сложнее длительно удерживать внимание и составлять развернутые устные высказывания по сравнению с праворукими сверстниками. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГПУ.

В исследовании приняли участие 52 школьника 7-8 классов в возрасте от 12 до 15 лет. Ученые разделили участников на две равные группы: подростки с высоким уровнем интеллекта (средний IQ — 130) и со средним уровнем (средний IQ — 108).

Исследование показало, что у большинства подростков с высоким уровнем интеллекта преобладает активность правой руки, правого уха и правого глаза в выполнении различных задач. Среди высокоинтеллектуальных подростков также в два раза чаще встречаются те, кто одинаково хорошо владеет обеими руками (амбидекстры), а леворуких среди них оказалось меньше всего.

Среди подростков со средним уровнем интеллекта больше всего оказалось тех, кто уверенно пользуется правой рукой («чистые правши»), а леворуких и амбидекстров было заметно меньше. Исследование показало, что подростки, которые лучше владеют правой стороной тела или одинаково хорошо обеими сторонами, как правило, демонстрируют более высокие показатели в познавательных задачах.

Это исследование помогает лучше понять, как работает мозг у подростков с разными интеллектуальными способностями, и может быть полезно для разработки более эффективных методов обучения с учетом индивидуальных особенностей школьников.

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