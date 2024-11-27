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Назван самый безопасный для окружающей среды способ приготовления пищи

IndoorAir: аэрофритюрницы признаны самым безопасным методом приготовления пищи

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@syllygirl/TikTok

Исследование, проведённое учёными Бирмингемского университета, показало, что аэрофритюрницы производят наименьшее загрязнение воздуха по сравнению с другими методами приготовления пищи. Результаты опубликованы в журнале Indoor Air.

Аэрофритюрница, в отличие от традиционной, где еда готовится в кипящем масле, использует горячий воздух для нагрева пищи, что делает пищу менее жирной и при этом придает ей хрустящую текстуру.

Учёные протестировали пять различных методов приготовления куриной грудки: жарку на сковороде, обычный фритюр, варку и приготовление в аэрофритюрнице. В специально оборудованной лабораторной кухне измерялось количество загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе — твердых частиц и летучих органических соединений. Лучшие результаты показала аэрофритюрница — 0,6 мкг вредных соединений на один кубический метр воздуха. Самым вредным способом оказалась жарка на сковороде — 93 мкг на один кубометр.

Ученые подчеркнули важность вентиляции на кухне. Даже при коротком временим готовки (около 10 минут), загрязняющие вещества остаются в воздухе более часа.

«Открытие окон или использование вытяжки существенно снижает концентрацию частиц и предотвращает их распространение по дому,» — отметил профессор Кристиан Пфранг, один из соавторов работы.

Результаты исследования могут стать важным шагом к улучшению качества воздуха в домах, где люди проводят более 80% времени.

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