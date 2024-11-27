Ученые выяснили, вызывает ли алкоголь облысение

Ученые из Медицинской школы Пусанского национального университета (Южная Корея) установили, что у людей, употребляющих алкоголь, вероятность развития андрогенетической алопеции (АГА) незначительно повышена. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism (АА).

Андрогенетическая алопеция (АГА) — это обусловленное наследственностью поредение волос, в основе которого лежит прогрессирующее уменьшение волосяных фолликулов. Заболевание выступает самой распространенной формой выпадения волос как у мужчин, так и у женщин.

Несмотря на то, что АГА в первую очередь обусловлена генетическими и гормональными факторами, в качестве потенциальных причин также рассматриваются такие факторы образа жизни, как курение, диета и стресс. Вопрос о том, может ли употребление алкоголя вызывать выпадение волос или усугублять его, остается открытым.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, корейские ученые провели мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему связи АГА с влиянием спиртного. Результаты показали, что у людей, употребляющих алкоголь, вероятность возникновения АГА может быть немного выше, чем у непьющих. Исследователи отметили, что такую связь нельзя было назвать статистически значимой.

Согласно одной из гипотез, ацетальдегид, побочный продукт метаболизма алкоголя, может негативно влиять на иммунную среду кожи головы, тем самым способствуя развитию алопеции. Однако, по словам ученых, этот механизм остается гипотетическим.

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