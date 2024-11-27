Палеонтологи обнаружили самую крупную в мире червеобразную ящерицу

Международная команда исследователей описала новый вид древней рептилии — Terastiodontosaurus marcelosanchezi, который считается крупнейшим известным представителем семейства трогонопид (Trogonophidae). Эта червеподобная ящерица обитала на территории современной Северной Африки в эпоху эоцена, около 47 миллионов лет назад. Работа опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Палеонтологи обнаружили окаменелости, включающие череп и часть позвоночника, которые позволили выделить данный вид в отдельный род. Его размеры и строение черепа свидетельствуют о приспособленности вида к охоте на крупных беспозвоночных, таких как, к примеру, улитки семейства Bulimulidae.

«Открытие Terastiodontosaurus marcelosanchezi вносит весомый вклад в до сих пор малоизученную историю окаменелостей африканских амфисбен. Это всего лишь пятый зарегистрированный вымерший вид с африканского континента», — сообщил один из авторов исследования Георгиос Георгалис.

Новый вид не только добавляет новый элемент к пониманию эволюции трогонопид, но и демонстрирует удивительное разнообразие рептилий эпохи эоцена.

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