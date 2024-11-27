Назван неожиданный признак любви к алкоголю

Ученые из Университета Суонси (Великобритания) установили, что люди, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, могут отличаться усиленной тягой к алкоголю. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Human Biology (AJHB).

В исследовании приняли участие 258 добровольцев, из которых 169 были женщинами. Ученые собрали данные об образе жизни участников, уделив особое внимание количеству потребляемого алкоголя. Также исследователи проанализировали длину пальцев испытуемых.

Результаты показали, что участники, у которых безымянный палец был длиннее указательного, как правило, демонстрировали более сильную тягу к спиртным напиткам. Ученые также отметили, что мужчины чаще являлись обладателями длинных безымянных пальцев.

Испытуемые мужского пола с такой особенностью, как показал анализ, не только употребляли алкоголь в больших количествах, но и сталкивались с более высокой летальностью от заболеваний, связанных с алкоголизмом. Исследователи объяснили, что длина безымянного пальца, как и склонность к злоупотреблению спиртным, была связана с высоким уровнем мужского полового гормона тестостерона.

Ранее ученые выяснили, вызывает ли алкоголь облысение.