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Ученые создали новый метод восстановления человеческого зрения

The Lancet: человеческое зрение можно восстановить путем замены стволовых клеток

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Depositphotos

Ученые из Университета Осаки в Японии впервые пересадили людям эпителий роговицы, полученный из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие четыре пациента с ДСКЛ — дефицитом лимбальных стволовых клеток. Это нарушение способности стволовых клеток к делению вследствие травмы, ожога, аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Образование рубцов на роговице при ДСКЛ часто приводит к серьезным нарушениям зрения.

Традиционные методы лечения ДСКЛ часто предполагают пересадку трансплантатов из здорового глаза пациента или донора, но эти методы сопряжены с рисками, такими как иммунологическое отторжение, или требуют удаления здоровой ткани.

В ходе нового исследования добровольцам пересадили аллогенные трансплантаты iCEPS (индивидуальные образцы клеточного эпителия роговицы). Половина пациентов получала циклоспорин в низких дозах (обычно используемый для смягчения отторжения органов после трансплантации), в то время как другая половина не получала никаких иммунодепрессантов, кроме кортикостероидов.

В течение двух лет наблюдений у всех пациентов было зафиксировано значительное улучшение зрения. Три из четырех пациентов отметили улучшение качества жизни, а у одного человека произошло временное улучшение состояния с последующим регрессом. Исследователи отметили, что пациенты, получавшие низкие дозы циклоспорина для профилактики отторжения, показали более выраженные результаты.

Технология выращивания iCEPS обеспечивает не только структурную целостность трансплантатов, но и снижает иммуногенность, что минимизирует потребность в иммуносупрессии, характерной для традиционных методов лечения. Это открытие может стать важным шагом в лечении ДСКЛ и других заболеваний роговицы, в том числе благодаря возможности избежать использования донорской ткани.

Ранее были названы причины сухости глаз, не связанные с работой за компьютером.

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