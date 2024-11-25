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Создан новый подход к лечению хронической боли в животе

AngeChem: препарат на основе окситоцина избавляет от хронической боли в животе

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Ученые из Венского Университета разработали новый класс пероральных пептидных препаратов для лечения хронической боли в животе. Их действие основано на работе окситоцина, который может устранять боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie (AngeChem).

По словам ученых, боль часто возникает при синдроме раздраженного кишечника (СРК) и воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), от которых страдают миллионы людей по всему миру.

Современные препараты, используемые для лечения хронической боли в животе, часто содержат опиоиды. Такие лекарства эффективны, однако они могут оказывать серьезные побочные эффекты, такие как привыкание, тошнота и запоры. Кроме того, опиоиды влияют на центральную нервную систему, вызывая усталость и сонливость.

Новый терапевтический подход нацелен на рецепторы окситоцина в кишечнике. Окситоцин широко известен как «гормон любви» из-за его важной роли в социальном взаимодействии. Также окситоцин может влиять на восприятие боли.

Когда пептидный гормон окситоцин связывается с соответствующими рецепторами, он запускает сигнал, который уменьшает болевые ощущения в кишечнике. При этом такой эффект является специфическим для одного органа, что снижает риск побочных эффектов из-за несистемного действия.

Сам окситоцин нельзя принимать перорально, потому что он быстро разрушается в желудочно-кишечном тракте. Учитывая эту особенность, ученые успешно создали новое соединение окситоцина, полностью сохраняющее стабильность в кишечнике. Это инновационное решение выделяет лекарство среди других пептидных препаратов (таких как инсулин и аналоги Оземпика), которые необходимо вводить инъекционно.

Ранее был назван эффективный метод облегчения боли в спине и ногах.

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