Подтверждена связь фабричных продуктов с ускоренным старением

Ученые из исследовательского центра I.R.C.C.S. Neuromed (Италия) подтвердили связь между злоупотреблением фастфудом, сладкими напитками, кондитерскими изделиями, йогуртами и ускоренным биологическим старением. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные более 22 тысяч участников крупного европейского исследования Moli-sani. В исследовании использовали информацию более чем о 30 различных биомаркерах крови для оценки биологического возраста участников. Биологический возраст как степень «износа» организма может отличаться от хронологического.

С помощью анкет ученые анализировали потребление ультраобработанных фабричных продуктов, которые изготавливаются с добавлением веществ, редко встречающихся на домашней кухне: гидролизованных белков, мальтодекстринов, гидрогенизированных жиров и различных добавок, таких как консерванты, красители и усилители вкуса.

В категорию ультра-обработанных попадают не только фастфуд, чипсы и сладкие напитки, но и безопасные на первый взгляд варианты — хлеб, фруктовые йогурты и заменители мяса.

Исследование показало, что высокое потребление этих продуктов связано с ускоренным биологическим старением. Ученые объясняют это интенсивной промышленной обработкой, которая снижает питательную ценность и удаляет клетчатку (полезные пищевые волокна). Такие изменения в составе могут негативно повлиять на метаболизм и состав микробиоты кишечника. К тому же, использование пластиковой упаковки для таких продуктов может приводить к дополнительному попаданию токсичных веществ в организм.

Ранее были найдены гены, ответственные за старение мышц.