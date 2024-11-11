Ученые выяснили, какое лечение рака повышает риск кожных заболеваний

Группа ученых из Медицинского центра национальной обороны на Тайване выявила повышенный риск развития псориаза у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение ингибиторами иммунных контрольных точек (ИКТ). Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Dermatology.

ИКТ — важный метод терапии рака, усиливающий способность иммунной системы бороться с клетками новообразований. Но его действие связано с побочными эффектами, обусловленными атаками иммунитета на здоровые органы.

Как показал анализ медицинских данных 135,2 тыс. пациентов, использование ИКТ было связано с увеличением случаев псориаза — 5,76 случаев заболевания на 1000 человек против 1,44 на 1000 в группе без ИКТ.

Когда ученые учли остальные факторы, оказалось, что ИКТ повышает риск развития псориаза более чем в три раза.

Исследователи определили, что ИКТ, особенно те, которые нацелены на белок программируемого уничтожения клетки 1 и его лиганд PD-L1, по сути блокируют функцию белков, которые обычно действуют как тормоза для иммунной системы.

Усиленный иммунный ответ заставляет Т-клетки ошибочно нацеливаться на здоровые ткани, такие как кожа, увеличивая вероятность развития псориаза.

Механизм отражает то, как ИКТ могут вызывать другие иммунные события, усиливая провоспалительные реакции Т-хелперных клеток, отметили исследователи.

Ранее врачи нашли простой способ улучшить состояние кожи при псориазе.