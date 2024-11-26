Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученым впервые удалось связать классические черные дыры с квантовыми

Physical Review Letters: физики приблизились к пониманию природы гравитации

close
NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Физики из Университета Ноттингема разработали новую математическую методику, позволяющую объединить свойства классических черных дыр с квантовой теорией. Это исследование помогает лучше понять природу гравитации и вносит весомый вклад в создание Теории всего. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Проблема невозможности объединения квантовой теории и общей теории относительности — без преувеличения главная проблема современной физики. Именно несогласованность двух эти теорий делает невозможным создание Теории всего — одной теории для описания всех процессов во Вселенной.

Черные дыры обычно рассматриваются в рамках общей теории относительности, где их описывают с помощью таких физических величин, как масса, заряд и угловой момент. Однако квантовая теория предлагает иную картину, включающую понятие энтропии, связанное с количеством возможных микросостояний черной дыры. Теория относительности предсказывает сингулярности — точки с бесконечной плотностью, где уравнения перестают работать. Квантовая теория при этом требует конечных значений, и теории не согласуются между собой.

Однако исследователи обнаружили, что между физическими величинами из обеих теорий существуют неравенства, одинаково применимые и к классическим, и к квантовым черным дырам. Их работа продемонстрировала, что эти неравенства согласуются с законами термодинамики и помогают объяснить фундаментальные ограничения для черных дыр в обоих подходах, не вызывая разногласий между ними.

Открытие может стать первым шагом в цепочке разработки единой теории, объединяющей макроскопические и микроскопические аспекты природы и расширить наши представления об устройстве Вселенной.

Ранее ученые засекли мощнейшие космические лучи, исходящие из близких к Земле мест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами