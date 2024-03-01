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Ученые доказали, что физкультура помогает порвать с наркозависимостью

JPD: регулярные тренировки ослабляют тягу к употреблению наркотиков

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Depositphotos

Британские ученые из Университета Мидлсекс установили, что регулярные физические упражнения помогают бороться с наркотической зависимостью. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychoactive Drugs (JPD).

Традиционные подходы к лечению зависимости часто фокусируются на психологических и фармакологических вмешательствах, однако новые данные свидетельствуют, что альтернативные стратегии, такие как занятия физкультурой, могут принести дополнительную пользу.

Выводы ученых основаны на анализе данных 57,1 тыс. участников, страдавших от тяги к различным наркотическим веществам, включая кокаин, метамфетамин, мефедрон, каннабис и другие.

Исследователи обнаружили, что для большинства исследованных веществ, люди, которые сообщали о частых физических нагрузках, как правило, имели более низкие показатели зависимости. 

Это говорит о том, что регулярная физическая активность может быть связана с менее тяжелыми формами зависимости среди потребителей этих веществ.
Лучше всего физкультура помогает справиться с желанием употреблять каннабис.

Открытие согласуется с теоретическими взглядами, предполагающими, что упражнения могут модулировать систему вознаграждения мозга, влияя на высвобождение и обратный захват нейротрансмиттеров, участвующих в удовольствии и зависимости.

Ранее ученые выяснили, что общедоступный антибиотик помогает бороться с наркозависимостью.

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