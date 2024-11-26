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Ученые научились на время приостанавливать работу генов «массажем» ДНК

NatComms: создана обратимая версия инструмента редактирования генов CRISPR

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Depositphotos

Литовские ученые из Вильнюсского университета усовершенствовали технологию редактирования генов CRISPR, добившись временного эффекта от внесения в геном изменений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Оригинальная система CRISPR работает, распознавая определенную последовательность ДНК, а затем разрезая эту часть цепи ДНК и отключая ген навсегда. Такая техника сопряжена с рисками, такими как «нецелевые» разрезы, которые разделяют неправильные гены.

В новом исследовании специалисты усовершенствовали методику, создав способ непостоянной деактивации генов. Новый инструмент назвали CRISPR типа IV-A.

По словам авторов разработки, IV-A не разрезает гены, а непрерывно воздействует на них, «массируя» целевые участки ДНК.

Эксперименты показали, что, распутывая двойную спираль ДНК, система типа IV-A может стабильно, но обратимо подавлять активность гена без необходимости повреждения генетических цепочек.

Эта система также может заглушить гены, расположенные далеко от исходной целевой последовательности ДНК. Для этого используется фермент DinG, который обладает способностью раскручивать двойную спираль ДНК и затем перемещаться вдоль цепи ДНК.

По словам авторов открытия, IV-A можно использовать как для лечения генетических заболеваний, так и для модификаций растений в сельском хозяйстве.

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