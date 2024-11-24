Ученые обучили ИИ проектировать супербелки

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), призванную проектировать белки с заданными свойствами. Эти биологические элементы предполагается использовать в качестве антител для борьбы с раком, в вакцинах против вирусов, для выращивания устойчивых культур и других целей. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Новую нейросеть назвали EVOLVEpro.

«Мы можем создать белок, который будет лучше, быстрее, сильнее. Мы можем спроектировать его так, чтобы он был более эффективным в связывании с целью, чтобы повысить эффективность терапии или усовершенствовать его функции. Если мы можем это измерить, мы можем его улучшить», — отметил соавтор работы, доктор Омар Абудайе.

Команда уже использовала EVOLVEpro для разработки шести белков. Исследователи обнаружили, что два моноклональных антитела, разработанных ИИ, в 30 раз лучше прилипали к своей цели.

Миниатюрная нуклеаза CRISPR оказалась в пять раз эффективнее при внесении генетических изменений. Белок, используемый для редактирования генов n, был в два раза эффективнее при вставке последовательностей в различные части генома.

Белок, называемый интегразой Bxb1, оказался в четыре раза эффективнее при вставке ДНК в клетки для программируемых приложений по интеграции генов, а белок для производства РНК, РНК-полимераза T7, оказался в 100 раз эффективнее при создании точных копий РНК, что важно для производства мРНК для мРНК-терапии или вакцин, отметили ученые.

Ранее ученые обучили ИИ выявлять сложно излечимую болезнь печени до появления первых симптомов.