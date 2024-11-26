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Ученые доказали, что крабы могут чувствовать боль

Biology: креветки, омары и крабы могут испытывать боль

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Исследователи из Гетеборгского университета (Швеция) обнаружили, что мозг десятиногих ракообразных, таких как креветки, омары и крабы, может воспринимать болевые стимулы. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology.

В ходе эксперимента ученые использовали электроэнцефалографию для измерения активности мозга берегового краба при различных воздействиях, включая химические раздражители и физическое давление на его мягкие ткани, такие как усики и клешни. Результаты показали, что при воздействии крабы демонстрируют повышенную активность мозга, что указывает на наличие болевых рецепторов в их теле.

«Мы зафиксировали повышение активности мозга, когда наносили на мягкие ткани краба уксус — вещество, которое потенциально вызывает боль. Точно такая же реакция наблюдалась при физическом давлении на его тело», — объяснил Элефтериос Касиурас, аспирант Гетеборгского университета и ведущий автор исследования.

Исследование показало, что тело крабов способно передавать болевые сигналы в мозг, и реакция на физическое воздействие была быстрее и сильнее, чем на химическое. Ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут присутствовать и у других ракообразных, таких как креветки и раки, учитывая их схожую нервную систему.

Это открытие поднимает важный вопрос о гуманности обращения с ракообразными в пищевой промышленности. В настоящее время эти животные часто разделываются живыми, что вызывает опасения о возможной боли, которую они испытывают.

Ранее ученые выяснили, какие животные чаще болеют раком.

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