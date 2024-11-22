Ученые выяснили, какие животные чаще болеют раком

Распространенность рака среди позвоночных ниже у видов с более длительной беременностью и выше у видов с большей массой тела у взрослых. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cancer Discovery. Открытие поможет найти новые способы профилактики рака у человека.

В 1977 году биолог Ричард Пето предположил, что частота рака у животных должна увеличиваться с размером тела и продолжительностью жизни. Он объяснял это тем, что у более крупных животных больше клеток, в которых могут накопиться мутации. А у долгоживущих животных больше времени для приобретения мутаций. Однако данные показали, что это совсем не так.

С тех пор ученые пытались найти факторы, влияющие на распространенность рака у вида. В новом исследовании ученые собрали в общей сложности 16 тысяч записей о вскрытии 292 видов животных. Анализ показал, что средняя распространенность новообразований составляет 4,89%, а раковых опухолей — 3,2%. У млекопитающих были самые высокие показатели как доброкачественных (12%), так и злокачественных новообразований (7%), а амфибии имели самые низкие показатели (1,2% и 0% соответственно). Для сравнения, примерно у 40% американцев развиваются раковые опухоли в течение жизни.

Среди млекопитающих чаще всего раком болели хорьки и опоссумы: рак нашли у 63% и 56% соответственно. В будущем эти виды могут улучшить понимание спонтанного развития рака и наследственных опухолей у человека. Реже всего рак встречался у кенгуру Евгении, нубийского горного козла и несколько видов летучих мышей.

Каждое увеличение массы в 10 раз повышало риск развития рака на 2,1%. Это делает новое исследование одной из немногих работ, подтверждающих гипотезу Пето.

Каждое увеличение продолжительности беременности (в месяцах) в 10 раз понижало риск рака в течение жизни на 5,6%.

Для получения окончательных выводов потребуется множество исследований, которые оценят взаимодействия между разными признаками вида.

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